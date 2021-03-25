Пенсионерка в Петербурге загорелась во время приготовления еды

Санкт-Петербург, 25 марта. Медики экстренно госпитализировали 88-летнюю пенсионерку. Пожилая петербурженка пострадала во время приготовления еды.

Инцидент произошел в квартире на проспекте Культуры. Пенсионерка пыталась приготовить ужин на газовой плите. По неизвестной пока причине у нее загорелась одежда, сообщил источник ФАН в МЧС. Пострадавшая получила 20% ожогов тела — в области лица, шеи, рук. Сейчас она находится в реанимации ФГБУ МЧС России.

В Салехарде произошел пожар в многоквартирном доме. Площадь возгорания составила 170 кв. м, сообщал ФАН.