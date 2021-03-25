Актриса Лиана Жвания ушла из жизни в возрасте 71 года

Санкт-Петербург, 25 марта. Актриса Лиана Жвания умерла на 72-м году жизни после продолжительной болезни. Она известна зрителям по роли королевы в знаменитом советском фильме «Двенадцать месяцев».

Печальную весть сообщили коллеги артистки на сайте петербургского ТЮЗа имени А. А. Брянцева. Актриса проработала там почти полвека.

Жвания трудилась в ТЮЗе имени Брянцева с 1972 года. Она пришла туда выпускницей Мастерской Зиновия Корогодского. Стала известной после роли королевы в советском фильме режиссера Анатолия Граника «Двенадцать месяцев».

Коллеги актрисы рассказали, что в последние годы она играла в спектаклях «Записки А. И. Поприщина», «Иудушка из Головлева», «Поллианна» и «Сказка о потерянном времени».

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