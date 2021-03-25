Глава «Смольнинского» Ранков обвинил мундепов в захвате власти и подделке документов

Глава совета МО «Смольнинское» Григорий Ранков назвал «рейдерским захватом» избрание депутата Елены Мишкинис главой совета. Он подал заявление в полицию с требованием возбудить в отношении Мишкинис уголовные дела за подделку печати, фальсификацию доказательств в суде и попытку внести изменения в ЕГРЮЛ, об этом Ранков сообщил в комментарии ФАН.

По данным Закс.Ру, в феврале 11 депутатов от партии «Яблоко» провели встречу в штабе партии, а не в здании совета МО «Смольнинское», на котором выбрали Мишкинис исполняющим обязанности совета. Как рассказала «Росбалту» Мишкинис, после этого она заказала новую печать, хотя единственная была у главы совета Ранкова, и направила в суд подписанные ею документы с печатью.

Ранков потребовал возбудить уголовные дела в отношении Мишкинис, указав на незаконность «избрания» и.о. главы совета.

«Исполняющий обязанности в любой организации назначается, когда руководитель в отпуске, на больничном или в командировке. Я жив, здоров, мои полномочия не прекращены. По уставу, можно избрать только главу или заместителя. Законных оснований для избрания кого-либо не было. Это именно «рейдерский захват», — подчеркнул глава совета.

Ранков добавил, что Мишкинис могла нарушить сразу несколько статей уголовного кодекса. Во-первых, как сообщают журналисты «Росбалта», она получила вторую печать и предоставила подписанные ею документы в суд. Предположительно, это является нарушением статьи 303 УК РФ «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности».

Во-вторых, как сообщает «Росбалт», она попыталась внести изменения в ЕГРЮЛ. Это также может являться нарушением УК РФ статьи 170.1 «Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета», считает Ранков.

Также ситуацию в МО «Смольнинское» прокомментировал ФАН глава МО «Лиговка-Ямская» Вадим Войтановский. Он напомнил, что созывать заседание совета МО может лишь глава.

«Это была рабочая встреча депутатов, это не было заседание совета. Заседание совета должен собирать глава, и подписать решение должен он. Этого не было. Они собрались на территории другого округа в партийном офисе «Яблока», — заявил Войтановский.

Напомним, что в МО «Смольнинское» регулярно происходят конфликты. В прошлом году мундепы лишили Ранкова зарплаты, он подал на них заявление в полицию. Кроме того, депутаты МО регулярно «принимали» документы без ведома Ранкова. В прошлом году мундеп МО «Смольнинское» от партии «Яблоко» Никита Юферев порвал портрет президента РФ Владимира Путина во время заседания.