Названа дата окончания отопительного сезона в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 марта. Батареи в квартирах Северной столицы отключат в конце апреля, сообщил пресс-секретарь городского комитета по энергетике Александр Антипенко.

Весеннее потепление уже пришло в Петербург, однако отключать отопление в городе пока рано. Для прекращения отопительного сезона в городе температура воздуха должна быть на отметке восьми градусов выше нуля в течение пяти дней, напомнил Антипенко. Ориентируясь на опыт прошлых лет, специалисты планируют отключить отопление к началу мая.

Жители Петербурга заметили изменения в ценах за отопление с начала 2021 года. Причиной подорожания услуг стали резкие холода зимой. Наличие или отсутствие счетчиков также сказалось на стоимости, сообщили в жилищном комитете города.

Столбик термометра в Петербурге до конца недели будет колебаться в пределах 4 – 8 градусов тепла. Жителей Северной столицы могут ожидать порывы ветра и кратковременные дожди. Температура воздуха может понижаться до +1 ночью.