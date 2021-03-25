Петербуржцев предупредили об ограничении движения по Приморскому шоссе

Санкт-Петербург, 25 марта. Новые ограничения движения по Приморскому шоссе в Северной столице вступят в силу с 27 марта, рассказали в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Причиной названо проведение работ по реконструкции дороги. Автолюбителей предупредили, что в период с 27 марта этого года по 8 сентября 2023 года движение будет ограничено на участке от первого Лахтинского моста до Школьной улицы, дома №89.

С 27 марта по 29 мая введено ограничение и по Школьной улице на промежутке от улицы Савушкина до Туристской улицы. Начиная с 28 марта водителям будет проблематично проехать на улице Савушкина от Приморского шоссе до Школьной улицы, объяснили в ГАТИ.

Из-за ограничений по прокладке газопровода в период с 29 марта по 3 апреля движение ограничат и на проспекте Энергетиков. Горожанам рекомендовали заранее планировать маршрут во время движения по участку от Партизанской улицы до Якорной.

Коммунальщики также начали работу по реконструкции Ситцевой улицы. По заявлениям очевидцев, ремонт стартовал 25 марта этого года. Ремонтные работы проводятся на участке от Стародеревенской до Планерной.