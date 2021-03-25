Предвестники весны пигалицы прилетели в Петербург

Санкт-Петербург, 25 марта. Один из зоологов Северной столицы заметил в городе черно-белых чибисов, или пигалиц. Это птицы с перьями, для которых характерен зеленовато-металлический отлив.

Пигалицы по размеру не намного больше голубей. Их можно узнать по характерному "рваному" полету. Птицы взмахивают крыльями неторопливо и редко. Пигалицы прилетают в город одними из первых, когда на улицах еще лежит снег. Например, в 1961 году их заметили в Ленинградской области уже 7 марта.

Чаще всего чибисы или пигалицы зимуют в Западной Европе, в частности во Франции и Италии. Некоторых из них можно назвать долгожителями. В Европе поймали окольцованного чибиса в возрасте 24 лет шести месяцев. Самцы этих птиц помогают самкам высиживать яйца и оберегают потомство.

Накануне в Петербурге синоптики зафиксировали рекордную температуру с начала этого года. Воздух прогрелся до 11,2 градуса. Однако уже в четверг и в пятницу в городе установится более прохладная погода. Возможны незначительные осадки в виде мокрого снега и дождя.