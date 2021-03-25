Пьяный петербуржец с уголовным прошлым выжил после падения с крыши

Санкт-Петербург, 25 марта. Инцидент произошел на Гражданском проспекте, где неизвестный мужчина рухнул с крыши здания.

Сообщение о случившемся поступило в полицию от очевидцев, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Приехавшие на место врачи скорой помощи госпитализировали пострадавшего. Сейчас он находится в реанимации Елизаветинской больницы.

Известно, что потерпевший в момент падения находился в состоянии алкогольного опьянения. Его личность установили, ранее мужчина был судим за грабеж. В настоящее время полицейские организовали проверку для выяснения причин падения петербуржца. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, повреждение позвоночника и множественные ушибы.

Пятилетняя девочка погибла при падении из окна дома на Туристской улице в Санкт-Петербурге, сообщает ФАН.