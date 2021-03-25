Организаторы ПМЭФ-2021 уделят особое внимание антиковидным мерам

Санкт-Петербург, 25 марта. Все площадки Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будут приведены в соответствие с требованиями эпидемиологической безопасности, сообщили организаторы.

На площадке ПМЭФ будет создана специальная инфраструктура по обеспечению безопасности участников. На входе будет действовать контроль температуры, а в помещениях включат рециркуляторы воздуха и устройства обеззараживания. Помимо этого, на форуме будут работать цифровые системы учета коллективного иммунитета, а также платформы обмена данными с ведомствами, задействованными в организации мероприятия.

Петербургский международный экономический форум традиционно проводится за счет взносов партнеров и участников. Сборы тратятся на подготовку и эксплуатацию инфраструктуры площадки, оборудование деловых зон и транспортное обеспечение. Более подробно об условиях участия в форуме можно узнать на официальном сайте мероприятия.

ПМЭФ-2021 пройдет со 2 по 5 июня в очном формате с использованием современных цифровых технологий. Площадкой проведения форума станет КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Владимир Путин примет участие в ПМЭФ в очной форме. Представить ПМЭФ без президента невозможно, отмечал Песков.