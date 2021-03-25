Петербургские коммунальщики начали ремонт на Ситцевой улице

Санкт-Петербург, 25 марта. Жители Северной столицы сообщили, что на одной из самых проблемных улиц Приморского района начались реставрационные работы.

Согласно заявлениям очевидцев из Санкт-Петербурга, работы начались 25 марта 2021 года. Реставрация занимает участок дороги Ситцевой улицы от Стародеревенской до Планерной. Сейчас там работают тракторы и асфальтоукладчики, пишет kp.ru.

«Куда же я теперь буду парковать свою подводную лодку?» — отшутились в разговоре с журналистами местные жители.

Петербургских автолюбителей предупредили о будущих ограничениях на дорогах. Они будут связаны с ремонтом набережных и Литейного моста. Информацией об этом поделился гендиректор Центра транспортного планирования Рубен Тертерян.