Авария на КАД в Санкт-Петербурге собрала семикилометровую пробку

Санкт-Петербург, 25 марта. На кольцевой дороге Северной столицы в районе Софийской улицы столкнулись легковушка и синяя «Газель». Авария спровоцировала серьезную пробку.

Грузовой автомобиль стоял на «аварийке», а легковушка влетела в него сзади. В итоге автомобили разбросало по разным сторонам КАД и они перекрыли все полосы движения, сообщили очевидцы в сообществе ВКонтакте.

В результате инцидента образовалась крупная пробка — по словам очевидцев, она растянулась на семь километров. Никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия, экстренные службы ликвидируют последствия столкновения.

В Московской области столкнулись три автомобиля, создав затор в пять километров, сообщает ФАН.