Автомобиль Infiniti за 6 млн рублей угнали у жителя Петербурга

Санкт-Петербург, 25 марта. Угон произошел на Итальянской улице. Неизвестный уехал на синем Infiniti, стоимостью более 6 млн рублей.

В полицию обратился мужчина и рассказал о пропаже дорогостоящей иномарки 2020 года выпуска. Пропажу он заметил 24 марта.

С его слов, на машине нет дополнительных средств спутниковой сигнализации, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Житель Кузбасса угнал автомобиль своей партнерши после ссоры. Мужчина незаметно украл ключи, а после того, как покатался, бросил автомобиль в соседнем городе, сообщал сайт 360tv.ru.