Обследование на COVID-19 в Петербурге за сутки прошли более 22 тысяч человек

Санкт-Петербург, 25 марта. Тестирование на коронавирусную инфекцию в Петербурге за последние 24 часа прошел 22 521 человек, сообщает пресс-служба городской администрации.

Новых случаев COVID-19 в Северной столице выявлено 804, всего их насчитывается 390 268. Болеет в настоящее время 37 061 человек, 341 141 выздоровел, 12 066 скончались, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Петербург занимает второе место среди российских субъектов по числу заражений, уступая Москве. В январе по ситуации с COVID-19 город вышел на плато. Продолжается прививочная кампания против коронавируса, 19 марта поступила партия в 15,3 тыс. доз вакцины.