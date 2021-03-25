Петербургский депутат Бочков обеспокоен ситуацией в затопленном поселке Ленсоветовском

Санкт-Петербург, 25 марта. Жители Ленсоветовского в Пушкинском районе Северной столицы столкнулись с весенним паводком. Дороги поселка оказались полностью затоплены.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Юрий Бочков направил запрос вице-губернатору Николаю Бондаренко, а также главе комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрею Бондарчуку. В нем парламентарий попросил обратить внимание на ситуацию в поселке Ленсоветовском, расположенном в Пушкинском районе города.

При обильных осадках проезды и дороги там затапливает. С очередным подтоплением местные жители столкнулись в марте. Взрослые и дети не могут передвигаться по поселку. Застройщики бездействуют. Дренажная система полностью нарушена, отметил Юрий Бочков в интервью для Федерального агентства новостей.

«В Ленсоветовском сейчас почти вся территория — частная, а жители оказались заложниками этой ситуации. Дети на лодках плавают у детских садов, которые вечно затоплены. Что касается дренажа, то это вопрос миллиардов, вопрос этот стоит остро уже очень давно. Там нет ни переходных дорог, ни автомобильных, все разбито. Жители мне жалуются постоянно», — подчеркнул Бочков.

Петербургский парламентарий убежден, что в поселке Ленсоветовском сложилась чрезвычайная ситуация, которая требует вмешательства властей. Из одной проблемы вырастает другая. Например, из-за отсутствия уличного освещения местные жители падают в канавы, что представляет угрозу жизни, отметил Бочков.

Ситуация в Ленсоветском — это, скорее исключение из правил, нежели норма. Власти Северной столицы заинтересованы в благоустройстве города. Например, некоторые набережные, а также Литейный мост в апреле ждет ремонт. Об этом рассказал гендиректор Центра транспортного планирования Рубен Тертерян. В связи с ремонтными работами водителей ждут некоторые ограничения. Городские службы намерены минимизировать неудобства для владельцев автомобилей.