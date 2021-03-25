Самолет из Петербурга вылетел в Краснодар после дебоша пассажира-безмасочника

Санкт-Петербург, 25 марта. Устроивший конфликт на борту самолета пассажир остался в Северной столице. Его вывели из салона полицейские. Рейс «Петербург — Краснодар» вылетел на указанный маршрут.

Сотрудники правоохранительных органов вывели мужчину, который отказался надевать маску в самолете рейсом «Петербург — Краснодар». Лайнер направился на взлетно-посадочную полосу после того, как дебошира вывели из салона, сообщил корреспонденту ФАН пассажир.

Ранее мужчина, который следовал рейсом Петербург — Краснодар, отказался надевать защитную маску и устроил потасовку, сообщал ФАН. Рейс был задержан на час. Бортпроводники вызвали полицию.