Ежегодное шоу «АвтоБлогер-2021» для любителей ретро пройдет в Петербурге в новом формате

Санкт-Петербург, 25 марта. Шоу «АвтоБлогер-2021» пройдет в Санкт-Петербурге в рамках летнего автомотофестиваля «ДвижОк» 31 июля и 1 августа в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

Всех любителей ретро классики и тюнинговых каров ждет большое количество перформансов и активностей, гости фестиваля увидят тюнинг-ателье, площадки для станта и фрирайда, джимхану. Организаторы подготовили шоу аквабайков, квадроциклов, картингов и вертолетов.

Изюминкой фестиваля станет общение с известными автоблогерами. AcademeG, Виталий Орехов, Богдан Булычов, Siberian Beard, Iling Show будут лично отвечать на вопросы посетителей и делиться своими планами и проектами.

«Мы поняли, что количество друзей и партнеров по итогам мероприятия в прошлом году велико настолько, что мы должны выйти за рамки АвтоБлогерШоу. Этот формат сохранится, но станет составной частью нового, более масштабного проекта», — пояснил такое решение один из организаторов фестиваля Алексей Вальков.

Организаторами автомотофестиваля выступают «РК-Медиа», Velgutsgarage, «ЭкспоФорум-Интернэшнл» и Межрегиональный контактный центр.

В Москве в июне пройдет международный музыкальный фестиваль «Жара-2021», место проведения — стадион «Лужники». Это будет юбилейный, пятый фестиваль и первый, который проведут не в Баку.