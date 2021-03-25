Стадион «Газпром Арена» в Петербурге можно будет заполнять на 50% на матчах Евро-2020

Санкт-Петербург, 25 марта. Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин сообщил, что стадион «Зенита» можно будет заполнять наполовину во время матчей континентального первенства.

Петербургский стадион «Газпром Арена», который примет четыре матча Евро-2020, можно будет заполнять на 50%, рассказал Алексей Сорокин в ходе VIII Международной научно-практической конференции «Спортивный менеджмент в условиях неопределенности».

«У нас уже есть договоренность о 50 процентах зрителей, уже есть все параметры проведения. Мы здесь по уровню оптимизма обгоняем организаторов олимпийских игр в Токио», — отметил он.

Чемпионат Европы, который был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдет в 12 городах континента. Сборная России выступит на турнире в группе B. Соперниками команды Станислава Черчесова станут бельгийцы, датчане и финны. Первую игру россияне проведут 12 июня.