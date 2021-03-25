Авиадебоширу из Петербурга нельзя было носить маску по медицинским показаниям

Санкт-Петербург, 25 марта. Пассажир рейса Петербург — Краснодар обоснованно отказался надеть маску в салоне самолета. По данным источника ФАН, у него была соответствующая справка.

Согласно медицинскому документу, ему было запрещено пользоваться данным средством защиты из-за состояния здоровья. Мужчина испытывал проблемы с дыханием. Тем не менее стюардесса потребовала надеть маску. Это и стало причиной авиадебоша.

Скандал привел к задержке рейса на час. По факту отказа надеть маску полицейские не стали составлять административный протокол. Однако мужчина будет нести ответственность за дебош и задержку рейса.