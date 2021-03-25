Аферистка представилась продавщицей шуб и выманила у петербургской пенсионерки деньги

Санкт-Петербург, 25 марта. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» после того, как лжепродавщица шуб из Германии выманила у пожилой женщины крупную сумму.

Петербургская пенсионерка рассказала, что на Ленской улице к ней подошла женщина, представилась продавцом и попросила о помощи. Аферистка предложила оставить женщине на хранение 500 тыс. рублей, так как якобы боялась, что с такой суммой ее не пустят в Харьков, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН).

Потерпевшая согласилась и пригласила мошенницу к себе домой. Пенсионерка положила пачку денег в тумбочку, где лежали ее сбережения. Преступница узнала о тайнике жертвы и похитила в общей сложности 130 тыс. рублей. В пачке, которую она оставила на хранение, оказались банкноты «банка приколов».

Полиция Москвы предупредила россиян о мошеннической схеме, которую используют на сайтах бесплатных объявлений, сообщал сайт 360tv.ru. За вознаграждение аферисты предлагают пользователям прямые контакты работодателя.