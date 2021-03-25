Задержанная глава теневых банкиров в Петербурге работала в книжном магазине

Санкт-Петербург, 25 марта. Группировка обнальщиков орудовала не менее двух лет. За это время мошенники обналичили 150 млн рублей. Главарем оказалась петербурженка.

Как стало известно ФАН, организатор банды «серых» банкиров ранее была генеральным директором книжного магазина, связанного с городской администрацией. Сейчас это акционерное общество находится на стадии ликвидации, сообщил источник.

Полиция Петербурга задержала троих организаторов теневой банковской деятельности. Ущерб от действий злоумышленников составил как минимум 148 млн рублей. Лидером группировки оказалась 31-летняя местная жительница, сообщал ФАН. Лже-банкиры за два года вывели со счетов подконтрольных организаций более сотни миллионов рублей. Размер вознаграждения для них составил 11% от обналичиваемой суммы.