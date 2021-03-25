Анонимы сообщили о «минировании» почти сотни бомб на территории сестрорецкого парка

Санкт-Петербург, 25 марта. Управление ФСБ получило сообщение о «минировании» почти сотни бомб на территории парка «Дубки». Злоумышленники при этом выдвинули требования.

В письме, направленном в ведомство, было выдвинуто требование о связи силовиков с анонимами через социальную сеть «ВКонтакте». После этого они должны получить инструкцию по переводу денег, а также координаты местоположения всех взрывных устройств, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН).

Прибывшие на место правоохранители не обнаружили никаких подозрительных предметов. Кроме того, парк был закрыт для посетителей. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Личности предполагаемых преступников устанавливаются.

Еще один аноним заявил об угрозе взрыва всех магазинов «Ашан» в Москве, сообщал ФАН. Порядка 900 человек и сотрудников были эвакуированы. Информация о «минировании» также не подтвердилась.