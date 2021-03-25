Банда «серых» банкиров обналичила почти 150 млн рублей в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 марта. Полиция города задержала троих организаторов теневой банковской деятельности. Ущерб от действий мошенников составил как минимум 148 млн рублей.

Главарем группировки оказалась 31-летняя местная жительница, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Ее 45-летний подельник занимался увеличением клиентской базы. Третий член преступной организации в свои 26 лет преуспел в поиске фиктивных юридических лиц. Он открывал им счета в кредитных организациях.

Преступная деятельность длилась с марта 2018 года по декабрь 2020 года. «Банкиры» за это время вывели со счетов подконтрольных организаций не менее 148 млн рублей. Размер вознаграждения для них составил 11% от обналичиваемой суммы.

Полиция обыскала подозреваемых и изъяла у них банковские карты, мобильные телефоны, технику для доступа в систему «банк-клиент», денежные средства в размере 8 млн рублей, а также карты памяти, содержащие важные данные.

Бывшего владельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина признали виновным в выводе более 40 миллиардов рублей из России, сообщает сайт 360 tv.ru.