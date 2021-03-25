После рекордного потепления в Петербурге пойдет снег

Санкт-Петербург, 25 марта. Прохладная погода с осадками в виде мокрого снега с дождем ожидает жителей Петербурга в четверг, заявил синоптик Михаил Леус.

В четверг в Северной столице будет намного прохладнее, чем в среду. В ближайшие дни погода в городе будет облачной и снежной. Такое заявление сделал специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«25 марта в дневные часы в Петербурге температура составит от +3 до +5 градусов», — написал он у себя в Facebook.

Небо над Петербургом затянут облака. Днем может пойти дождь с мокрым снегом. Небольшие осадки возможны и в пятницу. Однако к субботе погода в Петербурге улучшится: средняя температура воздуха снова поднимется до +10, добавил синоптик.

Недавно кандидат географических наук, доцент МГУ Павел Константинов назвал три города, в которых созданы все условия для точного прогнозирования погоды. В их число вошли Петербург, Москва и Сочи.