Генетическая экспертиза установит причины смерти ребенка, чей скелет нашли в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 марта. Эксперты-генетики займутся установлением личности ребенка, чей скелетированный труп обнаружили в Красносельском районе, передает источник ФАН, знакомый с ситуацией.

В настоящий момент судмедэкспертизе не удалось установить пол погибшего. Причина смерти и ее давность также пока остаются под вопросом. Вероятно, генетическое исследование поможет правоохранителям выяснить, от чего умер ребенок.

Следственные органы инициировали проверку по факту найденного скелета в парке, сообщало Федеральное агентство новостей. Известно, что на погибшем ребенке не было одежды, а также отсутствовали руки и ноги.