Число ежедневных госпитализаций с COVID-19 в Петербурге снизилось на 6%

Санкт-Петербург, 25 марта. Ежедневно в больницы Петербурга поступают все меньше людей с коронавирусной инфекцией, заявил первый зампредседателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

В Северной столице постепенно снижается уровень госпитализируемых пациентов с коронавирусом. Каждый день в больницы поступает порядка 300 человек. Такое заявление сделал первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«За последние две недели мы фиксируем снижение госпитализируемых на 6%. То есть мы достаточно высоко находимся на плато по количеству госпитализируемых в сутки — 250, 270, 300 человек ежедневно. Это выше по сравнению с тем периодом, когда мы летом были «внизу» — примерно 100 человек в день. Но есть снижение», — заявил он в эфире канала «Санкт-Петербург».

В данный момент медики оценивают состояние 27% госпитализированных как «тяжелое». При этом еще у 70% коронавирус протекает в средней форме. Не так давно стало известно, что студенты и преподаватели медицинских вузов Санкт-Петербурга вновь вернулись к учебе. Ранее они помогали лечить больных коронавирусной инфекцией.

В Северной столицы предложили установить памятник погибшим от коронавирусной инфекции людям. Его цель — увековечить память о тех, кто работал на благо города и погиб от COVID-19. Это не только врачи, но и учителя, полицейские, военнослужащие, социальные работники, коммунальщики, сообщает «Петербургский дневник».