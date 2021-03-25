Ветераны из Ленобласти смогут получить «блокадные» льготы 

Санкт-Петербург, 25 марта. Петербуржцы, которые жили внутри блокадного кольца на территориях, принадлежащих Ленобласти, получат право на льготы от Петербурга. Соответствующий законопроект депутаты городского Заксобрания приняли в первом чтении.

Сейчас льготы и дополнительные выплаты положены только тем, кто жил или родился непосредственно на территории блокадного Ленинграда. К пенсии по инвалидности они получают от 10 тыс. до 5 тыс. рублей дополнительных выплат, а также пользуются правом на бесплатные санатории, проезд в электричках и бесплатный проезд в городском транспорте.

Льготы до этого момента не могли получить петербуржцы, которые во время блокады проживали на оккупированных территориях Ленобласти. Теперь ситуацию исправили. Льготы получат петербуржцы, которые жили или родились с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года внутри блокадного кольца в области.

Определять бывшие территории Ленинградской области, захваченные немцами, поможет Центральный госархив. По заявлениям блокадников туда будут обращаться органы соцзащиты.

Ранее в ПФР напомнили, что часть россиян может получать две пенсии одновременно: государственную пенсию по инвалидности и страховую по старости. Это право есть у россиян, ставших инвалидами вследствие военной травмы; участников Великой Отечественной войны; и граждан, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».