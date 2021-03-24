Власти Петербурга требуют приостановить все работы рядом с треснувшим домом Чубакова

Санкт-Петербург, 24 марта. КГИОП направил застройщику предписание с требованием приостановить строительные работы на участке рядом с домом Чубакова на 11-й линии Васильевского острова в Петербурге.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) потребовал незамедлительно прекратить проведение всех работ на прилегающей к историческому объекту территории.

Доходный дом Чубакова возвели на улице Куйбышева еще в начале прошлого века. Стройка на соседнем участке стала причиной появления трещин на стенах здания.

В ведомстве сообщили, что строительство нового жилого дома с подземным паркингом на этом участке проводится с использованием крана и буровых установок. При этом застройщик начал работы, не согласовав требуемую документацию о сохранности расположенного рядом дома Чубакова.

КГИОП ранее в судебном порядке добился восстановления исторического облика усадьбы Белосельских-Белозерских. Владелец здания провел ремонт сооружения без согласования с комитетом, демонтировав облицовку цоколя и затянув одну из стен в черную пленку.