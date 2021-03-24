Фонтаны Петергофа начнут работать с 24 апреля

Санкт-Петербург, 24 марта. Загородные музеи-заповедники постепенно начинают переходить на летний режим работы. Сезон в Петергофе стартует с 24 апреля.

Фонтаны в Петергофе начнут работать ровно через месяц. С этого момент за вход в парк дворцового комплекса нужно будет заплатить. При этом стоимость билета в настоящий момент остается неизвестной. Парк не планируют закрывать на просушку. Поэтому в течение месяца посетители могут гулять по территории бесплатно, рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

Спустя месяц вход станет платным не только в Петергофе, но и в других комплексах, входящих в состав ГМЗ. Среди них Стрельна, Ораниенбаум и парк Александрия. Также оплату нужно будет предоставить на входе в Екатерининский дворец Царского села. За посещение Павловского парка сумма будет символичной. Территория Александровского парка останется свободной для прогулок.

До этого сообщалось, что Санкт-Петербург выделит 30 миллионов рублей из бюджета на содержание фонтанов в Петергофе. Средства компенсируют затраты на ремонт объектов.