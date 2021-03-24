В Ленинградском зоопарке ленивец ел яблоко на камеру и чуть не уснул

Санкт-Петербург, 24 марта. Сотрудники Ленинградского зоопарка сняли на видео сонного ленивца, уплетавшего яблоки во время обеденного перерыва.

Пользователей соцсети Instagram умилил ролик, на котором зверь кушал фрукт и моргал глазами. Один из комментаторов предположил, что ленивец засыпает от удовольствия при поедании яблока.

В публикации работники зоопарка рассказали любопытный факт о животном. Оказывается, у ленивцев есть 18 зубов, с помощью которых они употребляют растительную пищу. Они относятся к отряду «Неполнозубые», помимо них туда входят еще муравьеды. Когтистые звери в зоопарке чаще всего едят овощи и фрукты, а также любят яблоки, виноград и черешню. Ленивцев в Ленинградском зверинце можно увидеть в тропическом доме и в павильоне «Приматы».

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