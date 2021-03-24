Петербургский памятник зайцу рядом с Петропавловской крепостью отреставрируют

Санкт-Петербург, 24 марта. Памятник зайцу, расположенный рядом с Петропавловской крепостью в Петербурге, будет отреставрирован в рамках работ по ремонту ледорезов.

Скульптуру уже демонтировали и отправили на реставрацию. Зайца планируют очистить и покрасить. Наряду с этим ледорезы, так называемые сваи моста, на которых стоял памятник, также подготовили к проведению ремонтных работ.

Ледорезы накренились от нагрузки, в связи с чем их намерены установить в проектное положение. В первую очередь будет восстановлен ледорез, на котором должен располагаться памятник зайцу. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Мостотрест», которая отвечает за содержание мостов в Северной столице.

Памятник зайцу появился в Петербурге в 2003 году. Его открытие приурочили к празднованию 300-летию с момента основания города. Авторами скульптуры выступили Владимир Петровичев и архитектор Сергей Петченко.

Власти Петербурга в 2021 году собираются отреставрировать свыше 60 культурных объектов. Для этого специально выделят более 2 млрд рублей.