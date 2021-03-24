В Комитете по молодежной политике назвали число волонтеров в Санкт-Петербурге



Санкт-Петербург, 24 марта. 2020 год показал значимость волонтерской деятельности. Кто вступает в ряды волонтеров, сколько таких людей в Санкт-Петербурге и какая у них мотивация, рассказала первый заместитель председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Ксения Посылаева в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Направление волонтерской деятельности в Санкт-Петербурге развивается с каждым годом. Порядка 80 тысяч волонтеров города бескорыстно оказывают помощь. Как раз в период пандемии коронавируса волонтеры занимались доставкой продуктов и лекарственных препаратов», — сообщила Ксения Посылаева.

Она отметила, что волонтеры также помогают организовывать мероприятия Комитета по молодежной политике, если требуется помощь для лиц с ограниченными возможностями или сопровождение участников молодежных мероприятий.

«Ребята действительно бескорыстно, жертвуя своим временем, помогают другим. Наша задача — всесторонне поддерживать волонтерское направление и вовлекать как можно больше молодежи в эту деятельность», — подчеркнула эксперт.

Ранее ФАН сообщал, что помогать детям-инвалидам из российских детдомов научат в школе волонтерства.