Соседи рассказали о семье застреленного в петербургской квартире подростка

Санкт-Петербург, 24 марта. Мертвого подростка с огнестрельным ранением обнаружили в квартире одного из домов во Фрунзенском районе Петербурга. Соседи рассказали о семье погибшего.

Следователи осмотрели место происшествия и увезли в отделение бабушку и папу 17-летнего мальчика, им предстоит процедура допроса.

Проживающий рядом мужчина сообщил журналистам, что из квартиры семьи никогда не было слышно шума или звуков ссоры. Школьник был приветливым и всегда здоровался, когда встречал соседа в подъезде.