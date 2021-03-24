В Петербурге побит суточный температурный рекорд 1938 года

Санкт-Петербург, 24 марта. Новый температурный рекорд установлен в Петербурге, сообщили в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Эта среда, 24 марта, стала самой теплой за весь период метеонаблюдений с конца XIX века. Столбики уличных термометров показали рекордные +11 градусов.

Ранее рекордным считалось значение, установленное в этот день в 1938 году. Тогда воздух прогрелся до 10,6 градуса тепла, отметили в управлении. Однако итоговое значение максимальной температуры воздуха станет известно только после 21:00 по московскому времени.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов ранее официально заявил о наступлении весны. По его словам, сейчас наступает теплый период, а некоторые дни в конце месяца могут быть еще теплее, поэтому рекорд может быть побит еще не раз.