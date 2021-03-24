Строительство транспортной развязки с Витебским проспектом началось в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 марта. Церемония устройства первой сваи новой транспортной развязки прошла в Петербурге. Рабочие приступили к строительству первого объекта Широтной магистрали.

Проекту петербургской Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) дан старт: рабочие пробурили первую свайную скважину. Ее глубина составила почти 40 метров, сообщил корреспондент телеканала «Санкт-Петербург».

Первым этапом станет строительство развязки Витебского проспекта с Западным скоростным диаметром (ЗСД). Первая опора нового инфраструктурного объекта будет состоять из четырех забетонированных свай. Как отметили в администрации Петербурга, проект имеет большое значение не только для города, но и для Ленинградской области.

Витебская развязка должна позволить жителям Московского и Фрунзенского районов Петербурга быстрее выезжать на ЗСД. В перспективе она будет соединять диаметр с ШМСД, чья протяженность составит около 2,5 километров. Согласно планам правительства города, шестиполосная магистраль пройдет от ЗСД вдоль северного железнодорожного кольца и примкнет к КАД в районе Кудрово. Затем ШМСД проследует до пересечения с Мурманским шоссе.