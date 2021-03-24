Петербургский культурный форум проведут в очном формате

Санкт-Петербург, 24 марта. Девятый Петербургский международный культурный форум, который пройдет в Северной столице осенью, на этот раз проведут в очном формате, рассказали в пресс-службе Минкультуры.

Главной темой предстоящего мероприятия станут культурные коды новой реальности. На дискуссионных площадках форума обсудят успешные культурные проекты и инициативы, а также опыт цифровизации, распространившийся в пандемию коронавируса.

Глава Минкультуры Ольга Любимова отметила, что многие учреждения успешно справились с трудной ситуацией, перейдя в онлайн. Кроме того, искусство и творчество во многом помогли пережить самоизоляцию, добавила министр. Культурный форум пройдет в Петербурге с 11 по 13 ноября.

Ранее стало известно о планах провести финляндско-российский культурный форум в Рязани. В прошлом году мероприятие прошло в онлайн-формате из-за пандемии.