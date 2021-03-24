Главный петербургский синоптик официально заявил о наступлении весны

Санкт-Петербург, 24 марта. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что в город пришла настоящая весна.

24 марта воздух в Северной столице прогрелся до отметки в +10 градусов. Некоторые специалисты считают, что эта среда станет самым жарким днем уходящего марта, поскольку суточный рекорд 83-летней давности уже побит.

«Сейчас наступает теплый период и какие-то дни к концу месяца могут быть еще теплее. Самое главное, что наступил перелом в характере погоды», — рассказал Колесов в беседе с kp.ru.

Теплый воздух и западные ветра в город на Неве принесли циклоны, которые пришли с Атлантики. Солнце будет выглядывать чаще, соответственно, прогрев значительно увеличится, добавил эксперт. Иногда в ночное время суток температура будет опускаться до нуля градусов, но в основном будет «очень-очень теплая погода».

Петербург вошел в список городов с лучшими условиями для прогноза погоды. Отмечается, что качество прогнозов в городе улучшилось после строительства защитной дамбы.

А в Москве метеорологическая весна наступит 25 марта. Как пишет «Ридус», небо очистится, будет много солнца. В этот день столбики термометров покажут до +10 градусов. А на выходных, согласно прогнозам, днем будет от +5 до +10 градусов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».