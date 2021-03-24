Тело подростка с огнестрельным ранением нашли в доме на Олеко Дундича в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 марта. Обстоятельства и причины смерти 17-летнего юноши, найденного мертвым в квартире на улице Олеко Дундича, выясняют сотрудники петербургской полиции.

О трагедии ФАН сообщил источник в правоохранительных органах. По словам близких погибшего, мальчик был «спокойным и домашним», увлекался компьютерными играми. Незадолго до гибели в полицию поступил звонок с этого адреса.

На теле молодого человека были обнаружены огнестрельные ранения. Труп направлен в морг для установления точной причины смерти. По данному факту продолжается проверка.