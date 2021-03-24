Власти Петербурга проведут ЕГЭ для взрослых

Санкт-Петербург, 24 марта. Петербургский комитет по образованию 24 марта проведет единый государственный экзамен для взрослых. Об этом рассказала начальник отдела общего образования ведомства Анна Грубская.

Мероприятие состоится по правилам настоящего ЕГЭ. Родителям школьников, принимающих участие в экзаменации, будет необходимо пройти регистрацию по паспорту, а также сдать личные вещи перед входом в аудиторию.

Специально для проведения ЕГЭ в школьных кабинетах предусмотрена зигзагообразная рассадка, соответствующая текущим требованиям эпидбезопасности. Наряду с этим помещения оснастили рециркуляторами воздуха и видеокамерами для трансляции, передает телеканал «Санкт-Петербург».

При этом экзаменация для родителей будет проходить не в привычном для выпускников формате. Длительность ЕГЭ, как правило, составляет 3-4 часа, в то время как взрослым выделят всего полчаса. Задания будут похожи с госэкзаменом, но их будет только три. Таким образом в ведомстве хотят дать понять родителям, как ощущают себя их дети на экзамене.

Школьников в 2021 году ожидает проведение ЕГЭ в безопасном формате ввиду ситуации с распространением коронавируса. Экзамены состоятся с соблюдением всех мер по борьбе с пандемией.