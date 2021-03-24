Запрет на публичные мероприятия и работу ночных клубов продлили в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 марта. Работа ночных клубов и организация массовых мероприятий остается под запретом в Санкт-Петербурге до 30 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Городское правительство уже подписало соответствующее постановление. При этом с 25 марта увеличивается разрешенное количество гостей, которые могут присутствовать на свадебной церемонии — до 40 человек. Проведение спортивных, культурных и других мероприятий необходимо согласовывать с профильными комитетами, если численность посетителей превышает 75 человек. Установленные ранее ограничения по-прежнему остаются в силе.

Ранее сообщалось, что петербургская центральная фармбаза получила крупную поставку вакцины от коронавируса «Спутник V». Всего доставили 39 200 доз отечественного препарата.