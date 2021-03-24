У найденного детского скелета в Петербурге отсутствовали руки и ноги

Санкт-Петербург, 24 марта. По факту найденного скелета в парке в Красносельском районе следователи проводят проверку. Уже известно, что на погибшем младенце не было одежды, также отсутствовали конечности.

Специалистам пока не удалось выяснить пол погибшего ребенка, а также родителей новорожденного. Также неизвестно, сколько времени в парке пролежали останки.

Скелетированные останки ребенка обнаружили в Южно-Приморском парке. Человеческие кости нашли в нескольких сотнях метров от улицы Маршала Захарова. Труп направили в морг для установления причин смерти. Все обстоятельства инцидента в настоящий момент устанавливаются, проводится проверка, сообщал ФАН.