Крупную партию препарата «Спутник V» доставили в Петербург

Санкт-Петербург, 24 марта. Центральная фармбаза Санкт-Петербурга пополнила свои запасы российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Новая партия вакцины «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, прибыла в Северную столицу. Об этом сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Как сообщили городские власти, на центральную фармбазу доставили 39 200 доз отечественного препарата. Сейчас ее развозят по лечебным учреждениям и пунктам вакцинации.

Последняя крупная партия в количестве 15 300 доз прибыла на прошлой неделе. Всего в Петербург было доставлено 364 042 комплекта вакцины, состоящей из двух компонентов. За прошедшие сутки на складах оставалось 31 720 комплектов.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с момента начала пандемии в Северной столице было выявлено 389 464 случая заболевания COVID-19. Выздоровело 339 868 человек, умерло 12 029 горожан.

Ранее сообщалось, что больше четверти населения Франции хотели бы привиться российским препаратом «Спутник V». Об этом свидетельствуют данные социального опроса.