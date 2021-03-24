Скелет ребенка обнаружили в пригороде Петербурга

Санкт-Петербург, 24 марта. Скелетированные останки ребенка обнаружили в Южно-Приморском парке, на место выехали сотрудники правоохранительных органов, передает источник ФАН.

Человеческие кости нашли в нескольких сотнях метров от улицы Маршала Захарова. По предварительным данным, на ребенке не было одежды. Труп направили в морг для установления причин смерти. Все обстоятельства инцидента в настоящий момент устанавливаются, проводится проверка.

Тело еще одного ребенка нашли в канализации в Красноярском крае, сообщал сайт 360tv.ru. Управление МВД по региону подтвердило факт смерти младенца. Материалы уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство», передали в краевой следственный комитет.