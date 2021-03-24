Десятки семей в Мурино могут остаться без жилья из-за долгов застройщика

Санкт-Петербург, 24 марта. Четыре десятка собственников квартир жилого комплекса «Тридевяткино царство» в Мурино, построенного компанией «Унисто Петросталь», могут остаться без квартир.

В Арбитражный суд Санкт-Петербурга обратилась конкурсный управляющий обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная строительная компания Ямал Альянс» Ларичева Ирина. В иске указано, что застройщик «Унисто Петросталь» в 2019 году судом был признан банкротом и ввел в отношении его процедуру конкурсного производства.

В сообщении Ларичева заявляет, что конкурсным управляющим была утверждена она. В рамках процедуры конкурсного производства она выявила подозрительные сделки. По ее словам, «Унисто Петросталь» продавал квартиры одним людям, когда другим он уже был должен.

«Гипотетически, оспорить можно все сделки, совершенные в течение трех лет, предшествующих принятию заявления о банкротстве. В данном случае – с 1 октября 2018 года», — подчеркнула она в судебном иске.

О случившемся узнали и собственники квартир. Одна из них обнаружила на почте заказное письмо, которое из-за отсутствия в Мурино почтальона не принесли ей домой. Письма пришли и другим владельцам недвижимости.