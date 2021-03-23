Настоящая весна нагрянет в Петербург 24 марта

Санкт-Петербург, 23 марта. Настоящая весенняя погода ожидает жителей Санкт-Петербурга уже в эту среду. Столбик термометра достигнет отметки в +10 градусов.

Погода в Северной столице ожидается по-настоящему весенней. Воздух прогреется. Синоптики обещают потепление в течение недели. Температура составит от +7 до +9 градусов в дневное время. К концу недели ожидаются такие же температурные показатели. Погода будет облачная с периодическими прояснениями.

Существенных осадков в виде снега или дождя не ожидается. Ветер юго-западный с умеренными порывами. Показатели атмосферного давления будут находиться в пределах нормы. Изменений не предвидится.

До этого специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде на ближайшие дни в Санкт-Петербурге. Воздух прогреется от +4 до +6 градусов. В конце недели в городе наступит настоящая весна. Преимущественно без осадков. При этом в начале недели еще может быть облачно, на дорогах возможен гололед.