Отец семерых детей получил условный срок за нападение на силовика в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 марта. Обвиняемого в применении насилия в отношении полицейского во время незаконного митинга 23 января многодетного петербуржца приговорили к двум годам условно.

Куйбышевский районный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Петербуржца задержали после несанкционированного мероприятия в поддержку блогера Алексея навального. Ему предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья. По версии следствия, мужчина намеренно толкнул силовиков на Невском проспекте из-за личной неприязни.

В Пензе после незаконного митинга 23 января десять человек были привлечены к административной ответственности. На них составили протоколы по статье 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».