Песков не слышал о нацистской символике в петербургском отделе МВД

Санкт-Петербург, 23 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не слышал об использовании нацистской символики в оформлении плаката в одном из отделений полиции в Петербурге.

Песков отметил, что использование нацистской символики запрещено в России и преследуется закон. При этом он не знает о том, что висит в отделе полиции Северной столицы.

Ранее СМИ публиковали информацию, что в отделении МВД № 70 Петербурга находится плакат, в оформлении которого была задействована измененная нацистская символика.

Глава пресс-службы Кремля усомнился в резонансности произошедшего, потому что сам в первый раз услышал об этом. Песков добавил, что не видит повода для реакции президента России Владимира Путина на этот случай.

Недавно жителя Саранска приговорили к штрафу за публикацию экстремистского видеоролика. Следователи обнаружили в видео нацистскую символику, сообщал ФАН.