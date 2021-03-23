Хранящуюся под диваном икону украли у доктора философии в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 марта. Преподаватель философии в НИИ ритмо-резонансного института Олег Савич обратился в полицию с просьбой найти похищенную у него икону Покрова Божией Матери.

Мужчина установил факт пропажи святыни после того, как вернулся из длительной командировки. С 25 декабря по 19 марта он находился вне дома, его квартиру посещали только сотрудники ЖКС в связи с плановой заменой радиатора, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. При этом у коммунальщиков были ключи от жилища Савича. Преподаватель сам их оставил сотрудникам ЖКС перед поездкой в командировку.

Похищенная икона хранилась в одной из комнат под диваном. По словам философа, она представляет религиозную ценность. В настоящее время в случившемся разбирается полиция.

Не так давно петербургские правоохранители задержали мужчину, который украл мясо на 3 млн рублей, сообщал телеканал "360". Товар был похищен злоумышленником во время отгрузки в мае прошлого года.