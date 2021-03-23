Петербургский геймер заявил в полицию об украденном ноже из Counter-Strike

Санкт-Петербург, 23 марта. Мошенник обманул младшего брата заявителя и завладел дорогостоящим ножом из компьютерной игры Counter-Strike. Геймер обратился к правоохранителям.

Заявитель сообщил, что неизвестный игрок из Украины написал его брату по поводу обмена одного виртуального оружия на другое. После того, как ребенок передал покупателю игровой предмет «Медвежий нож. Ультрафиолет» стоимостью 12 тыс. рублей, тот заблокировал его во всех чатах и аккаунтах.

Парень расстроился и решил наказать обманщика, обратившись в правоохранительные органы. В сообществе геймеров нашлись и другие пострадавшие от рук этого же игрока. Теперь за виртуальную вещь злоумышленнику может грозить реальное наказание.

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