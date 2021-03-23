Безработный петербуржец попытался изнасиловать школьницу в общежитии

Санкт-Петербург, 23 марта. Мужчина попытался изнасиловать 15-летнюю девочку в коридоре общежития в Приморском районе города. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 33-летняя петербурженка, которая заявила, что несколько минут назад на ее дочь напал 26-летний безработный сосед и попытался изнасиловать девушку. По указанному адресу прибыл наряд полиции, в ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан и доставлен в участок.

Оказалось, что у задержанного сложные отношения с наркотиками и он уклоняется от прохождения диагностики и профилактических мероприятий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Вологодской области вор, освободившийся из мест лишения свободы, изнасиловал малознакомую женщину в присутствии ее мужа-инвалида. С уголовником пострадавшую познакомила подруга — она же пригласила его в гости.