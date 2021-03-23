Мертвого азиата в синяках нашли в петербургской квартире

Санкт-Петербург, 23 марта. Изувеченное тело мужчины обнаружили в квартире на проезде Ветеранов 22 марта. О трупе в дежурную часть полиции поступило сообщение от скорой помощи.

Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, приехавшие по указанному адресу полицейские увидели тело неизвестного мужчины, на нем были обнаружены гематомы на спине и в области шеи. Погибший имел азиатскую внешность, на вид ему около 45 лет.

Труп направили в морг для установления точной причины смерти. С места происшествия правоохранители изъяли следы пальцев рук и обуви, кровавую одежду, срезы ногтей. Ведется расследование произошедшего, вскоре по факту смерти иностранца могут возбудить уголовное дело.