Фонтан кипятка поднялся на высоту девятиэтажного дома в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 марта. Мощная струя горячей воды прорвала трубу на Исполкомской улице и поднялась на высоту девятиэтажного здания.

Очевидцы случившегося сняли фонтан, внезапно забивший рядом со зданием комитета по транспорту Петербурга. Над местом ЧП образовалось облако пара. Высота фонтана, по словам петербуржцев, достигает девятиэтажного дома.

В настоящее время движение по Исполкомской улице перекрыто. Специалисты организовали работы по ремонту поврежденной трубы. Предполагается, что они будут трудиться над устранением неполадки до завтрашнего утра.

В Москве прорыв трубы произошел в ЖК Green Park, сообщало РИАМО. Из-за ЧП некоторые этажи здания оказались затоплены.